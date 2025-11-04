Российские туристы массово отравились в четырёхзвёздочном отеле в Алании

В турецком четырёхзвёздочном отеле Grand Barhan Hotel в Алании произошло массовое отравление российских туристов, причиной которого могли стать пища из столовой и вода из кулеров. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Еда в турецком отеле. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, у пострадавших, которые питались исключительно в отеле, проявились идентичные симптомы — сильная слабость, рвота и диарея. После первой волны отравлений туристы перестали употреблять мясные блюда, ограничившись готовой пищей, однако через несколько дней вновь почувствовали себя плохо, причём к прежним симптомам добавились озноб и судороги. Все предположили, что источником проблемы могла быть вода из отельных кулеров.

Сломанная кофемашина и лифт в отеле. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Отдыхающие также сообщили о халатном отношении персонала к местам общего пользования. По их словам, администрация продолжала эксплуатировать неисправный кофейный автомат до самого его отключения, несмотря на явные признаки поломки.

Ранее сообщалось о гибели 63-летней москвички Татьяны, которая прилетела на отдых в Индию. Женщина заразилась кишечной инфекцией, и, несмотря на госпитализацию в частную клинику, её состояние ухудшалось. Позднее её перевели в другую больницу, где врачи зафиксировали смерть по факту прибытия. Сообщается, что перед этим Татьяна несколько дней боролась с симптомами заболевания.