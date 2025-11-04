Подростка посадили на 7 лет за изнасилование 89-летних пенсионерок

18-летнего Джимми Тоуза приговорили к 7 годам лишения свободы за изнасилование четырёх пожилых женщин в возрасте от 63 до 89 лет. Подросток из Британии проникал в дома жертв, представляясь медработником, массажистом или мойщиком окон. Об этом сообщило издание The Sun.

«Это очень серьёзные правонарушения, особенно для такого молодого человека, как вы. Это действительно очень тревожно», — заявил судья Королевского Суони при вынесении приговора.

На момент совершения преступлений Джимми Тоузу было 17 лет. Он проникал в дома женщин под разными предлогами и совершал над ними насилие. Его поймал офицер полиции после обращения 63-летней жертвы, когда подросток пытался скрыться с места преступления. После приговора Тоуз занесён в список сексуальных преступников Великобритании.

Ранее в Австрии суд вынес приговор группе школьников 14–16 лет, которые изнасиловали 28-летнюю учительницу и подожгли её квартиру. Инцидент начался с попытки педагога наладить контакт с одним из учеников, после чего в её квартире стали собираться другие подростки. Сначала это были безобидные встречи с алкоголем и музыкой, но затем школьники почувствовали власть над учительницей и начали злоупотреблять ею.