Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 08:28

Российские учёные активно участвуют в создании вакцины против рака

Эпидемиолог Фаворов: Вакцину от рака в США создают не менее 30-40% учёных из РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

В мире активно ведутся исследования по созданию вакцины от онкологических заболеваний, при этом среди учёных наблюдается не менее 30-40% российских специалистов. Об этом рассказал директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов.

В интервью RT Фаворов выразил уверенность, что человечество достигнет цели — разработает лекарство от рака, доступное для всех. Вопрос лишь во времени, когда это произойдёт.

«Даже в Китае каждый десятый разработчик этого направления не китаец. А что уж говорить о том, кто там в Америке это делает. Вы сами прекрасно знаете, что и там, по крайней мере, 30—40% русских. Это точно», — подчеркнул он.

СМИ сообщили, какой безобидный на первый взгляд симптом может указывать на рак
СМИ сообщили, какой безобидный на первый взгляд симптом может указывать на рак

Ранее Life.ru назвал отличия в симптомах рака лёгких у пациентов мужского и женского пола. У женщин чаще возникают боли в груди, спине, плечах и шее, у мужчин — кашель, кровохарканье и инфекции дыхательных путей. Разница связана с типами опухолей, характерными для каждого пола.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Рак
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar