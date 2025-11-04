Российские учёные активно участвуют в создании вакцины против рака

В мире активно ведутся исследования по созданию вакцины от онкологических заболеваний, при этом среди учёных наблюдается не менее 30-40% российских специалистов. Об этом рассказал директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов.

В интервью RT Фаворов выразил уверенность, что человечество достигнет цели — разработает лекарство от рака, доступное для всех. Вопрос лишь во времени, когда это произойдёт.

«Даже в Китае каждый десятый разработчик этого направления не китаец. А что уж говорить о том, кто там в Америке это делает. Вы сами прекрасно знаете, что и там, по крайней мере, 30—40% русских. Это точно», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru назвал отличия в симптомах рака лёгких у пациентов мужского и женского пола. У женщин чаще возникают боли в груди, спине, плечах и шее, у мужчин — кашель, кровохарканье и инфекции дыхательных путей. Разница связана с типами опухолей, характерными для каждого пола.