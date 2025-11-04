Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 ноября, 08:35

Гаишники заподозрили актёра Петрашевича в пьяном вождении, но у него другая версия событий

Обложка © Кадр из сериала «Другие», режиссер Ольга Доброва-Куликова, сценарист Альжбета Горицвет / Kino-teatr

Актёр Дмитрий Петрашевич отказался от прохождения медицинского освидетельствования после остановки автомобиля сотрудниками ГИБДД. Инспектора заподозрили, что он уселся за руль в алкогольном опьянении. Инцидент произошёл ночью на мосту в Лужниках, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, сотрудники посчитали, что артист пригубил, сославшись на его покрасневшее лицо. Сам Петрашевич утверждал, что был абсолютно трезв и возвращался домой. Актёр отказался подписывать протокол и сопровождать сотрудников в наркологическое учреждение, пояснив, что позже самостоятельно прошёл освидетельствование в государственной больнице.

В настоящее время артист требует провести проверку действий сотрудников 5-го спецбатальона ДПС. По его словам, досмотр был проведён без достаточных оснований, а ему не дали возможности ознакомиться с протоколом.

Дмитрий Петрашевич известен по ролям в сериалах «Скорая помощь», «Балабол» и «Тропинка вдоль реки», а также в фильмах «Красная шапочка» и «Гардемарины 1787. Война».

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД остановили игрока ФК «Краснодар» Кривцова после завершения чемпионского празднования. Спортсмен вышел из машины и начал разговаривать по телефону. По предварительным данным, причиной остановки могло стать возможное употребление шампанского в раздевалке.

Алиса Хуссаин
