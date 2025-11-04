Лариса Долина подаст в суд на производителей ростовых кукол

Певица Лариса Долина совместно с шоуменом Александром Реввой намерена через суд пресечь деятельность продавцов, выпускающих ростовые куклы с их изображениями. О правовых аспектах этого конфликта и возможных финансовых последствиях для нарушителей в комментарии для портала «Страсти» рассказала юрист Виктория Шабанова.

Первое, что нарушили продавцы, это статья 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации («Охрана изображения гражданина»), — заявила специалист. По её словам, производство подобных кукол без официального разрешения самих артистов является прямым нарушением закона. Руководитель юридической компании добавила, что Долине и Ревве для ускорения процесса целесообразно объединить усилия, поскольку это поможет бороться не с одной конкретной партией товара, а со всей незаконной деятельностью в целом.

Эксперт пояснила, что при отсутствии согласия со стороны знаменитостей они имеют полное право потребовать прекратить как производство, так и реализацию такой продукции. Шабанова также отметила, что в случае, если куклы порочат честь и достоинство звезд, изображая их в неприглядном свете, к иску можно добавить требование о защите деловой репутации. Помимо этого, с продавцов может быть взыскана компенсация за недобросовестную рекламу и противоправное использование образов в коммерции.

«Компенсация может дойти до нескольких миллионов. Все зависит от того, на какую сумму в целом продавцы продали этих кукол, и какую компенсацию морального вреда установит суд. Также Долина может взыскать и издержки по делу, такие как расходы на юриста, расходы на экспертизы и иные расходы, связанные с рассмотрением указанного дела», — отметила эксперт.

