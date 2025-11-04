Не грех, а спасение: Как правильно провести день Казанской иконы Божией Матери

4 ноября в России чтят один из самых почитаемых образов — Казанскую икону Божией Матери, праздник которого объединяет в себе духовные основы и народные традиции. О смысле этой даты, а также о связанных с ней обычаях и приметах рассказывает URA.RU.

Праздник призывает каждого верующего к внутреннему преображению, рекомендуя начать утро с молитвы благодарности и посетить церковную службу. Особенной силой в этот день наделяются молитвы о близких, о стране и всех, кто требует защиты и милости.

После богослужения положено возвращаться домой в спокойном и умиротворенном состоянии, чтобы избежать суеты и раздражения. В этот время христиане размышляют о Божьем Промысле, воспитывая в сердце смирение и благодарность.

Большой духовной значимостью обладают дела милосердия, будь то подаяние или помощь нуждающимся, поскольку Богородица особенно благосклонна к бескорыстной доброте. Дома верующие зажигают лампады перед Казанским образом, читают молитвы и освящают хлеб с водой, а простая искренняя молитва считается угодным Богу деянием.

Праздничный стол допустимо накрывать скромно, но с радостью в душе, чтобы трапеза проходила в мире. Согласно старинному поверью, разделённый в этот день хлеб приносит в дом благополучие, однако чревоугодие и употребление алкоголя недопустимы, так как это превращает благое дело в грех.

Праздник Казанской Божией Матери отмечают два раза в году. Сначала летом — в честь главного события: обретения самого святого образа. В 1579 году в Казани Богородица явилась во сне маленькой девочке и местные христиане вместе с недавно захватившими город русскими войсками под руководством Ивана Грозного стали копать в том месте, куда указал ребёнок. Подробнее об этом дне — в материале Life.ru.