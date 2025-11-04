Шторм на Сахалине выбросил на берег огромного краснокнижного кита

На Сахалине зафиксировали выброс на берег Макаровского района мёртвого кита-финвала длиной около 12 метров. Об этом сообщил фотограф дикой природы Сергей Любаченко. По его словам, у животного уже успели подрезать усы, но видимых повреждений ещё достаточно.

12-метрового сельдяного кита выбросило на берег на Сахалине после шторма. Видео © Telegram / Сахалин | Сергей Любаченко

«Штормовые выбросы — не самый позитивный проект, который я активно веду уже третий год. Сбор информации личными выездами и сообщениями от людей о выброшенных мёртвых морских млекопитающих несёт большую ценность», — написал он в своём Telergam-канале.

Фотограф объяснил, что фиксация таких случаев позволяет оценивать состояние популяций китообразных и ластоногих, а при необходимости — брать пробы тканей для дальнейших научных исследований. Проект по учёту штормовых выбросов Сергей Любаченко ведёт уже третий год, собирая сведения как лично, так и через сообщения от местных жителей.

Ранее на Курильских островах, в том числе на Кунашире, местные жители обнаруживали туши крупных морских существ. Сообщалось, что находки изначально выглядели как мягкая субстанция, из которой позже можно было разглядеть крупные конечности длиной до метра. Несмотря на присутствие туши на берегу, медведи не проявляли интереса к останкам, что вызвало удивление у очевидцев.