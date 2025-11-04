«Дети полка» в шоу-бизнесе: Валерия поддержала Тодоренко, взявшую младенца на работу

Певица Валерия высказалась в поддержку телеведущей Регины Тодоренко, которую раскритиковали в соцсетях за появление на съёмочной площадке с месячным сыном. Своё мнение артистка озвучила в беседе с журналистом Пятого канала во время церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

Валерия поддержала Тодоренко, взявшую младенца на работу. Видео © 5-tv.ru

Валерия напомнила, что традиция брать детей с собой на работу всегда была распространена в творческой среде, где ребята росли за кулисами, и с ранних лет постигали основы профессии.

«Поколениями актёры брали с собой детей за кулисы: как дети полка росли. И, кстати, потом они тоже становились актерами. Это прекрасно, замечательно — они познают азы профессии, что называется, с молоком матери», — заявила Валерия.

Певица уверена, что современные работающие матери в полной мере способны сочетать уход за новорождённым с профессиональной деятельностью. Она добавила, что лично знает множество женщин, выходящих на работу практически сразу после родов, поскольку их карьера не терпит длительных перерывов.

Ранее Life.ru рассказывал, что семья известных артистов Регины Тодоренко и Влада Топалова пополнилась: у пары родился сын. Помимо новорождённого, в семье подрастают двое его старших братьев — Михаил и Мирослав.