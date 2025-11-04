Россия и США
4 ноября, 09:07

«Дети полка» в шоу-бизнесе: Валерия поддержала Тодоренко, взявшую младенца на работу

Валерия вступилась за Регину Тодоренко из-за критики за ребёнка на съёмках

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин, Софья Сандурская

Певица Валерия высказалась в поддержку телеведущей Регины Тодоренко, которую раскритиковали в соцсетях за появление на съёмочной площадке с месячным сыном. Своё мнение артистка озвучила в беседе с журналистом Пятого канала во время церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

Валерия поддержала Тодоренко, взявшую младенца на работу. Видео © 5-tv.ru

Валерия напомнила, что традиция брать детей с собой на работу всегда была распространена в творческой среде, где ребята росли за кулисами, и с ранних лет постигали основы профессии.

«Поколениями актёры брали с собой детей за кулисы: как дети полка росли. И, кстати, потом они тоже становились актерами. Это прекрасно, замечательно — они познают азы профессии, что называется, с молоком матери», — заявила Валерия.

Певица уверена, что современные работающие матери в полной мере способны сочетать уход за новорождённым с профессиональной деятельностью. Она добавила, что лично знает множество женщин, выходящих на работу практически сразу после родов, поскольку их карьера не терпит длительных перерывов.

«Боюсь, не хватит запала»: Валерия оценила шансы записать новый альбом после прорыва песни в лонг-лист «Грэмми»
Ранее Life.ru рассказывал, что семья известных артистов Регины Тодоренко и Влада Топалова пополнилась: у пары родился сын. Помимо новорождённого, в семье подрастают двое его старших братьев — Михаил и Мирослав.

