Сильно садит батарею и сбоит: Россияне жалуются на критические баги в iOS 26.1
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb
Российские владельцы iPhone сообщают о сильном ухудшении работы смартфонов после обновления iOS 26.1. Пользователи отмечают ускоренный разряд батареи, снижение производительности и исчезновение некоторых приложений. Об этом сообщил SHOT.
«После обновления всё лагает: автономность работы упала в два раза, интерфейс тормозит, с рабочего стола пропадают иконки», — рассказали пользователи.
Пользователи iPhone жалуются на сбои после обновления iOS 26.1. Фото © Telegram / SHOT
Среди проблем, которые испытывают россияне, исчезновение банковских приложений, недоступных в App Store, а также перебои с мобильной связью — звонки не отображаются. Владельцы iPhone отмечают, что смартфоны начали заряжаться медленнее, а производительность заметно снизилась.
Ситуация с массовыми сбоями после обновлений затрагивает и другие бренды. После выхода обновления One UI 8 владельцы смартфонов Samsung столкнулись с зависанием устройств на этапе загрузки: телефоны переставали работать, превращаясь в «кирпич». Перезагрузка ограничивалась экраном «Добро пожаловать», при этом только приём звонков оставался доступным, а управление сетью и сервисами SmartThings прекращалось.
