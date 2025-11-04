Сильно садит батарею и сбоит: Россияне жалуются на критические баги в iOS 26.1

Российские владельцы iPhone сообщают о сильном ухудшении работы смартфонов после обновления iOS 26.1. Пользователи отмечают ускоренный разряд батареи, снижение производительности и исчезновение некоторых приложений. Об этом сообщил SHOT.

«После обновления всё лагает: автономность работы упала в два раза, интерфейс тормозит, с рабочего стола пропадают иконки», — рассказали пользователи.

Пользователи iPhone жалуются на сбои после обновления iOS 26.1. Фото © Telegram / SHOT

Среди проблем, которые испытывают россияне, исчезновение банковских приложений, недоступных в App Store, а также перебои с мобильной связью — звонки не отображаются. Владельцы iPhone отмечают, что смартфоны начали заряжаться медленнее, а производительность заметно снизилась.