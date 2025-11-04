Россия и США
4 ноября, 08:58

Сильно садит батарею и сбоит: Россияне жалуются на критические баги в iOS 26.1

Россияне массово жалуются на серьёзные сбои после обновления до iOS 26.1

Российские владельцы iPhone сообщают о сильном ухудшении работы смартфонов после обновления iOS 26.1. Пользователи отмечают ускоренный разряд батареи, снижение производительности и исчезновение некоторых приложений. Об этом сообщил SHOT.

«После обновления всё лагает: автономность работы упала в два раза, интерфейс тормозит, с рабочего стола пропадают иконки», — рассказали пользователи.

Среди проблем, которые испытывают россияне, исчезновение банковских приложений, недоступных в App Store, а также перебои с мобильной связью — звонки не отображаются. Владельцы iPhone отмечают, что смартфоны начали заряжаться медленнее, а производительность заметно снизилась.

Ситуация с массовыми сбоями после обновлений затрагивает и другие бренды. После выхода обновления One UI 8 владельцы смартфонов Samsung столкнулись с зависанием устройств на этапе загрузки: телефоны переставали работать, превращаясь в «кирпич». Перезагрузка ограничивалась экраном «Добро пожаловать», при этом только приём звонков оставался доступным, а управление сетью и сервисами SmartThings прекращалось.

