В Якутске у исторического парка «Россия — моя история» открылась выставка с образцами военной техники, захваченной в зоне специальной военной операции. Экспозиция организована в рамках III Республиканского антифашистского форума и демонстрирует трофеи российских бойцов на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Саха (Якутия).

В Якутске открыли выставку трофейной техники с фронта СВО. Фото © Telegram / Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал.

«Сегодня на площадке музейного комплекса «Россия — моя история» официально открываем экспозицию из пяти образцов трофейной техники, которая в основном была подбита нашими бойцами на Южно-Донецком направлении. Это наглядное подтверждение мужества и профессионализма наших бойцов», — отметил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

На выставке представлены российский танк Т-72 с надписью «Алёша» на стволе и пять подбитых бронемашин ВСУ: бронетранспортёр M113 и боевая машина пехоты M2 «Брэдли» производства США, французский бронетранспортёр VAB, а также боевые машины финского и украинского производства.

В открытии приняли участие Герои России из Якутии, представители командования Восточного военного округа, 28 бойцов спецоперации группировки «Восток» ВС РФ, ветераны СВО, молодёжные организации республики и жители города. Заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Роман Греков подчеркнул, что экспозиция станет символом «грядущей победы, единства и мужества наших воинов».

Ранее сообщалось, что фрагмент немецкого танка Leopard, подбитого в зоне СВО, стал символическим даром президенту Владимиру Путину, переданным военнослужащими 58-й армии. На табличке к экспонату указано, что он был передан «в знак признания успешных боевых действий против западной техники» в Запорожской области в 2023 году.