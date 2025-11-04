Российских регионов с зарплатами выше 100 тысяч рублей стало больше

Количество субъектов РФ со средней зарплатой свыше 100 тысяч рублей увеличилось за год с 10 до 12. Общий средний заработок по стране в августе достиг 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее. Об этом стало известно из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Самые высокие ежемесячные выплаты были на Чукотке — 193 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 173 тысячи рублей и Москве — 161 тысяча рублей, отмечается в исследовании РИА «Новости».

В перечень высокооплачиваемых регионов вошли Магаданская область (152 тыс. рублей), Камчатский и Сахалинский края (148,2 тыс. рублей), Ненецкий (136,7 тыс. рублей) и Ханты-Мансийский автономные округа (131,5 тыс. рублей), Якутия (120 тыс. рублей), Санкт-Петербург (109,9 тыс. рублей), Мурманская (109,1 тыс. рублей) и Московская области (108,1 тыс. рублей).

А ранее Life.ru выяснил, где в России платят зарплату свыше 150 тысяч рублей. Оказалось, что наибольший доход был отмечен в секторе добычи природного газа, а также сфере программного обеспечения.