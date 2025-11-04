Красоток из баров Петербурга осудили за обман посетителей

В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор организаторам преступной группы, которая в течение года обманывала посетителей в барах на улице Рубинштейна. О подробностях масштабного дела сообщает kp.ru.

Двух жителей Ростова-на-Дону и Сургута признали виновными в мошенничестве, нелегальном обороте алкоголя и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным суда, 24-летний Николай Абросимов и 25-летний Дмитрий Куценко, ранее работавшие барменами, в 2021 году основали компанию Bar Group и начали скупать заведения, пострадавшие в пандемию. Источник сайта в ресторанном бизнесе отмечает, что молодые люди платили за аренду больше миллиона рублей в месяц, что порождало вопросы о происхождении их капитала.

Вскоре предприниматели контролировали 15% заведений на знаменитой улице, однако их бизнес вызвал волну жалоб от местных жителей на шум и антисанитарию. Владельцы соседних баров вспоминают, что после проверок с нарушениями заведения Bar Group просто меняли вывески и снова открывались, а территория вокруг них часто была замусорена и заполнена нетрезвыми посетителями.

Переломным моментом стала история с так называемой «картой сопротивления» ковидным ограничениям, которую активно продвигали бизнесмены. Это привлекло к ним внимание полиции, в ходе проверок которой был обнаружен подпольный цех по разливу суррогатного алкоголя на улице Руставели, снабжавший девять баров сети. Параллельно в полицию начали поступать заявления от клиентов, которые жаловались на крупные траты после общения с привлекательными незнакомками в этих заведениях. Как установило следствие, в Bar Group работала целая группа девушек, чьей задачей было стимулировать посетителей к дорогим заказам.

В ноябре 2022 года правоохранительные органы провели серию обысков по местам жительства как самих организаторов схемы, так и их подчиненных. По данным суда, общий ущерб от действий группы составил почти 14 миллионов рублей, а с осужденных взыскали 9,8 миллиона рублей в качестве компенсации потерпевшим. Основатели компании были приговорены к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также им запретили деятельность в сфере общепита на два года. Большинство других участников преступной схемы получили условные сроки.

Ранее Life.ru сообщал, что очередное отравление суррогатным алкоголем унесло жизни двух человек в Санкт-Петербурге. Семейная пара из Купчино скончалась в собственной квартире после распития неизвестной жидкости из канистры и бутылки без опознавательных знаков.