Новый посол Израиля Одед Йосеф приступил к работе

Одед Йосеф официально вступил в должность посла Израиля в России. Как сообщили представители дипведомства, церемония состоялась в минувшую пятницу, 3 ноября. В ходе встречи новый дипломат передал своему коллеге, первому заместителю главы российского Министерства иностранных дел Сергею Вершинину, официальную копию документов, подтверждающих полномочия посла.

«Дипломаты и сотрудники посольства приветствуют нового посла Израиля в Москве — Одеда Йосефа. 3 ноября на официальной встрече в МИД посол Йосеф вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину», — указали в посольстве.

До этого должность после занимала Симона Гальперин, однако она завершила свою работу в России. О досрочном уходе Гальперин из Москвы стало известно в июле, когда посольство сообщило о её новом назначении: она возглавит европейский департамент МИД Израиля и станет заместителем гендиректора ведомства. Гальперин занимала пост посла в России с ноября 2024 года.