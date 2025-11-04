В День народного единства меценат Абрам Овеян поздравил россиян с праздником и рассказал о вкладе армянского народа в создание государственного гимна нашей страны. Об этом заслуженный строитель России и глава армянской диаспоры Тюмени напомнил в своём поздравительном обращении, которое есть в распоряжении СМИ2.

Он подчеркнул, что одним из авторов текста гимна СССР, музыкальная основа которого позже стала основой современного гимна России, был армянин — журналист Габриэль Уреклянц, известный под псевдонимом Эль-Регистан. По мнению Овеяна, это является ярким доказательством того, что вклад каждого народа вплетён в общее культурное наследие страны.

«Сегодня, в День народного единства, символично будет вспомнить, что одним из соавторов гимна Советского Союза, музыкальная основа которого стала основой и для современного гимна России, был наш соотечественник, армянин Габриэль Уреклянц, вошедший в историю под творческим псевдонимом Эль-Регистан», — сообщает глава региональной армянской диаспоры.

Меценат также отметил, что сегодня представители разных народов России плечом к плечу сражаются в зоне специальной военной операции, проявляя подлинное единство. Он привёл в пример Героя России Андраника Гаспаряна и выразил уверенность, что таких героев станет всё больше. В заключение Овеян назвал национальное единство бесценным достоянием, которое необходимо беречь, и пожелал каждому дому мира, а сердцам — согласия.

Напомним, что 4 ноября Россия отмечает День народного единства. Этот праздник, установленный в 2004 году, напоминает о героическом подвиге народного ополчения под руководством Минина и Пожарского, которое в 1612 году отстояло Москву от польских захватчиков. Он олицетворяет собой единство всех народов, населяющих нашу страну.