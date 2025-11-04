Десятки лет не посещал врачей: Умер самый пожилой житель Германии

В Баден-Вюртемберге скончался самый пожилой житель Германии Карл Хайдле. Мужчина ушёл из жизни в ночь на 1 ноября, за два месяца до этого отметив своё 110-летие. Об этом сообщило издание Stuttgarter Zeitung.

«За свою долгую жизнь он многое видел и многое перенёс. Для многих из нас он был примером благоразумия и уважения», — отметил бургомистр общины Кернен Бенедикт Паулович.

Карл Хайдле работал слесарем и сохранял хорошую физическую форму почти до конца жизни. Он продолжал водить автомобиль до 99 лет, а около 30 лет почти не посещал врачей. Его жизнь отмечалась примером активного долголетия и трудолюбия.

Ранее стало известно, что самой пожилой жительницей планеты считается британка Этель Катерхэм, которой исполнилось 116 лет. Она родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир и получила титул старейшего человека после смерти бразильской монахини Ины Канабарро Лукас в апреле 2025 года. Катерхэм пережила мужа и обеих дочерей, а в 2020 году в возрасте 110 лет победила коронавирус.