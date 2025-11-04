Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 09:53

Российские штурмовики зачистили от ВСУ 35 домов в Красноармейске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Штурмовые подразделения 2-й и 51-й армий ВС РФ продолжили операцию по ликвидации окружённых украинских формирований в Красноармейске (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

«В жилой застройке микрорайона Пригородный освобождено четыре здания, в восточной части Центрального района освобождено 31 здание в частном секторе», — уточнили в военном ведомстве.

По данным оборонного ведомства, в ходе штурмовых действий всего освобождено 35 зданий в разных районах города. Параллельно продолжается зачистка населённых пунктов Гнатовка и Рог, где освобождено 24 здания.

ВС России сорвали девять попыток ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском
ВС России сорвали девять попыток ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском

Ранее сообщалось, что украинские боевики массово сдаются в плен в районе Купянска. На фоне продвижения российских войск, противник сталкивается с изоляцией своих подразделений, что лишает их возможности продолжать организованное сопротивление и вынуждает сложить оружие.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar