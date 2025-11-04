Российские штурмовики зачистили от ВСУ 35 домов в Красноармейске

Штурмовые подразделения 2-й и 51-й армий ВС РФ продолжили операцию по ликвидации окружённых украинских формирований в Красноармейске (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

«В жилой застройке микрорайона Пригородный освобождено четыре здания, в восточной части Центрального района освобождено 31 здание в частном секторе», — уточнили в военном ведомстве.

По данным оборонного ведомства, в ходе штурмовых действий всего освобождено 35 зданий в разных районах города. Параллельно продолжается зачистка населённых пунктов Гнатовка и Рог, где освобождено 24 здания.

Ранее сообщалось, что украинские боевики массово сдаются в плен в районе Купянска. На фоне продвижения российских войск, противник сталкивается с изоляцией своих подразделений, что лишает их возможности продолжать организованное сопротивление и вынуждает сложить оружие.