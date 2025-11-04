Россия и США
4 ноября, 10:22

На заседании Рады в отсутствие Зеленского участвовали лишь три депутата от правящей партии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

На очередном заседании украинского парламента зафиксирована массовая неявка депутатов от правящей партии «Слуга народа». Об этом заявил нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Он сообщил, что в работе парламента участие приняли только три представителя президентской фракции.

«Депутаты от «Слуги народа» воспользовались бесплатными 3000 км от Зеленского, и их нужно искать где-то на киевском вокзале», — иронично прокомментировал ситуацию политик.

Ранее Гончаренко* сообщал, что Владимир Зеленский вводит в заблуждение западную аудиторию, заявляя об отсутствии коррупции на Украине. Депутат Верховной Рады возмутился словами Зеленского, который в интервью провозгласил себя «главным борцом» со взяточничеством. Политик назвал это «мощной ложью».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

