На заседании Рады в отсутствие Зеленского участвовали лишь три депутата от правящей партии

На очередном заседании украинского парламента зафиксирована массовая неявка депутатов от правящей партии «Слуга народа». Об этом заявил нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Он сообщил, что в работе парламента участие приняли только три представителя президентской фракции.

«Депутаты от «Слуги народа» воспользовались бесплатными 3000 км от Зеленского, и их нужно искать где-то на киевском вокзале», — иронично прокомментировал ситуацию политик.

Ранее Гончаренко* сообщал, что Владимир Зеленский вводит в заблуждение западную аудиторию, заявляя об отсутствии коррупции на Украине. Депутат Верховной Рады возмутился словами Зеленского, который в интервью провозгласил себя «главным борцом» со взяточничеством. Политик назвал это «мощной ложью».

