4 ноября, 10:15

Зеленский пожаловался, что Европа ему не показала «план мира» по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава украинского режима Владимир Зеленский признался, что не знаком с планом Европы по урегулированию конфликта, хотя в ЕС, по его словам, обсуждается несколько подобных инициатив. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы», — сказал он.

В Европе существует множество предложений, направленных на урегулирование конфликта, однако ему лично никакие из них не были официально представлены. При этом Зеленский подчеркнул, что отсутствие информации о таком плане красноречиво говорит само за себя.

Ранее сообщалсоь, что европейские страны совместно с Киевом подготовили 12-пунктный план урегулирования конфликта на Украине. Документ предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности, ускорение процесса вступления в Евросоюз и постепенное снятие санкций с России при условии выполнения договорённостей.

