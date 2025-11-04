«Судный день» по-русски: В РАРАН объяснили феномен нового оружия
Политолог заявил, что испытания «Посейдона» подтвердили мощь российского оружия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Россия провела испытания уникального глубоководного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой, не имеющего аналогов в мире и обладающего колоссальной разрушительной силой. Подробностями о новейших видах вооружений, включая «Посейдон» и способный летать десятилетиями «Буревестник», в эфире радио «Комсомольская правда» поделился заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт пояснил, что «Посейдон» классифицируется как беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой, способный находиться в море месяцами или даже годами и возвращаться на базу при необходимости. Отвечая на вопрос о мрачном прозвище аппарата, Сивков провёл границу между стандартным ядерным оружием и оружием «Судного дня».
«Оружие «Судного дня» — это оружие, которое будучи примененным в сравнительно небольшом количестве, способно уничтожить большую часть человечества», — заявил Сивков в интервью для kp.ru.
Он подчеркнул, что таким оружием на сегодняшний день обладает только Россия, и к нему, помимо «Посейдона», относится и моноблочный вариант ракеты «Сармат».
Ранее Life.ru сообщал, что в Северодвинске прошла торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». На «Севмаше» состоялся спуск на воду тяжелого атомного ракетного крейсера, что ознаменовало собой важную веху для государства.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.