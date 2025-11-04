«Судный день» по-русски: В РАРАН объяснили феномен нового оружия

Россия провела испытания уникального глубоководного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой, не имеющего аналогов в мире и обладающего колоссальной разрушительной силой. Подробностями о новейших видах вооружений, включая «Посейдон» и способный летать десятилетиями «Буревестник», в эфире радио «Комсомольская правда» поделился заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт пояснил, что «Посейдон» классифицируется как беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой, способный находиться в море месяцами или даже годами и возвращаться на базу при необходимости. Отвечая на вопрос о мрачном прозвище аппарата, Сивков провёл границу между стандартным ядерным оружием и оружием «Судного дня».

«Оружие «Судного дня» — это оружие, которое будучи примененным в сравнительно небольшом количестве, способно уничтожить большую часть человечества», — заявил Сивков в интервью для kp.ru.

Он подчеркнул, что таким оружием на сегодняшний день обладает только Россия, и к нему, помимо «Посейдона», относится и моноблочный вариант ракеты «Сармат».

Ранее Life.ru сообщал, что в Северодвинске прошла торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». На «Севмаше» состоялся спуск на воду тяжелого атомного ракетного крейсера, что ознаменовало собой важную веху для государства.