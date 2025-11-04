Турэксперт объяснила, как бесплатно обменять номер с видом на помойку на люкс

Турист имеет полное право требовать замены номера, если он не соответствует заявленному в бронировании. Такие ситуации нередки: отели экономят на сервисе, предлагая неисправное жилье или вид «не по ваучеру». Об этом сообщила гендиректор турагентства Олеся Адамушкина «Газете.ru».

Эксперт подчеркнула, что юридически это квалифицируется как ненадлежащее исполнение договора. Если тур куплен через российского оператора, ответственность за качество размещения лежит на нем, и он обязан устранить недостатки без доплат.

Адамушкина советует немедленно действовать. В первую очередь, необходимо обратиться к представителю туроператора на месте или на ресепшен (если бронирование было прямым). Общий порядок действий включает:

Фиксация: Сделать фото- или видеодоказательства несоответствия. Запрос: Обратиться на ресепшен, требуя замену номера в письменной форме. Эскалация: Если отель отказывает, следует подать официальную жалобу в соответствующий туристический орган страны пребывания (например, в Европе — согласно Директиве 2015/2302, в Турции — в потребительские арбитражные комитеты).

Эксперт уточнила, что бесплатная замена возможна при наличии доказательств. Чтобы избежать проблем, следует сохранять всю документацию (бронь, скриншоты описания) и, что важно, не распаковывать вещи до урегулирования вопроса. Адамушкина также рекомендовала сохранять спокойствие, фиксировать все обращения и не доверять устным обещаниям. Также стоит иметь контакты консульства и Ростуризма.

Ранее Life.ru рассказывал, что каждый четвёртый россиянин хотел бы уйти в отпуск на год с согласия работодателя. При этом лишь 11% работодателей готовы поддержать инициативу саббатикалов, хотя 53% сотрудников утверждают, что это повысило бы их лояльность.