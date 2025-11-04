Путин распорядился расширить условия предоставления дальневосточной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря 2025 года расширить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» на новые категории граждан. Об этом следует из данных, опубликованных на официальном сайте Кремля.

Льготная ипотека станет доступна всем педагогам государственных и муниципальных образовательных учреждений регионов Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, дальневосточную ипотеку распространят на семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился после 1 января 2024 года.

А ранее Путин подчеркнул, что многодетные семьи должны стать нормой для страны. А поддержка семей является безусловным приоритетом в сфере демографии.