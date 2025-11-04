Сын Саркози подал заявление в полицию после антисемитских оскорблений

Неизвестный проник в предвыборный штаб Луи Саркози, кандидата на пост мэра французского города Ментон и сына бывшего президента Николя Саркози. Внутри помещения он начал выкрикивать высказывания с явным антисемитским подтекстом.

«Некий человек ворвался в мой предвыборный штаб в Ментоне, выкрикивая антисемитские лозунги невыразимой жестокости… В полицейский участок Ментона была подана жалоба», — написал Луи Саркози в соцсети X.

Сам кандидат выразил твёрдое намерение продолжить свою кампанию несмотря ни на какие провокации и угрозы.

Ранее Life.ru писал, что Николя Саркози пользуется особыми привилегиями в парижской тюрьме. У него большее число свиданий в неделю и отдельная изоляция от других заключённых. Само общение с родственниками длится дольше положенных 45 минут и может достигать часа.

70-летний Саркози 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании своей предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. Он приговорён к пяти годам тюрьмы.