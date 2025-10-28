Экс-президент Франции Николя Саркози пользуется привилегиями в парижской тюрьме

В парижской тюрьме Санте экс-президент Франции Николя Саркози пользуется особыми условиями содержания, включая большее число свиданий в неделю и отдельную изоляцию от других заключённых. Об этом сообщила радиостанция RTL.

«Его заключение в тюрьму является первым случаем в истории Республики. И бывший президент Республики пользуется особым обращением. Николя Саркози, будучи заключённым тюрьмы Санте, имеет право на наибольшее количество свиданий: он может видеться со своей семьёй до четырёх раз в неделю», — говорится в материале.

По закону заключённые имеют право как минимум на три свидания в неделю, но, по данным RTL, никому, кроме Саркози, не предоставляется более трёх встреч. Само общение с родственниками длится дольше положенных 45 минут и может достигать часа.

Саркози содержится отдельно от остальных заключённых и заказывает еду из предоставленного администрацией списка, при этом его жена Карла Бруни приносила ему сэндвичи с первых дней. Для безопасности бывшего президента четыре камеры из пятнадцати выделены под его изолятор: собственная камера, соседняя для охраны и две пустые по бокам, чтобы исключить соседство с другими заключёнными.