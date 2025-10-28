Экс-президент Франции Николя Саркози пользуется привилегиями в парижской тюрьме
Экс-президент Франции Николя Саркози. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SC Image
В парижской тюрьме Санте экс-президент Франции Николя Саркози пользуется особыми условиями содержания, включая большее число свиданий в неделю и отдельную изоляцию от других заключённых. Об этом сообщила радиостанция RTL.
«Его заключение в тюрьму является первым случаем в истории Республики. И бывший президент Республики пользуется особым обращением. Николя Саркози, будучи заключённым тюрьмы Санте, имеет право на наибольшее количество свиданий: он может видеться со своей семьёй до четырёх раз в неделю», — говорится в материале.
По закону заключённые имеют право как минимум на три свидания в неделю, но, по данным RTL, никому, кроме Саркози, не предоставляется более трёх встреч. Само общение с родственниками длится дольше положенных 45 минут и может достигать часа.
Саркози содержится отдельно от остальных заключённых и заказывает еду из предоставленного администрацией списка, при этом его жена Карла Бруни приносила ему сэндвичи с первых дней. Для безопасности бывшего президента четыре камеры из пятнадцати выделены под его изолятор: собственная камера, соседняя для охраны и две пустые по бокам, чтобы исключить соседство с другими заключёнными.
Напомним, что бывший президент Франции Николя Саркози был доставлен в тюрьму Санте под Парижем для отбывания пятилетнего срока за незаконное финансирование предвыборной кампании. Саркози разместили в одиночной камере площадью около 11 квадратных метров без открывающегося окна, где ему разрешено пользоваться только небольшим телевизором, при этом мобильные устройства запрещены. Бывший президент начал работу над книгой и во второй половине дня встретился с супругой. Кроме того, он занимался спортом, несмотря на постоянный шум в камере.
