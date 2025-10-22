Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 21:47

Адвокат Саркози сообщил, как прошёл первый день экс-президента Франции в тюрьме

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nicolas Sarkozy

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nicolas Sarkozy

Экс-президент Франции Николя Саркози приступил к отбыванию заключения за незаконное финансирование предвыборной кампании. Его адвокат Жан-Мишель Дарруа сообщил телеканалу BFMTV, что осуждённый начал работу над книгой и во второй половине дня встретился с супругой.

«Сегодня он занимался спортом, он начал писать свою книгу. Он находится в камере площадью 9 квадратных метров, там постоянно шумно. Первый день в тюрьме — это ужасно, но он справился», — заявил Дарруа.

Адвокат рассказал, сколько экс-президент Франции пробудет в тюрьме
Адвокат рассказал, сколько экс-президент Франции пробудет в тюрьме

Напомним, что Николя Саркози был признан парижским судом виновным в коррупционных преступлениях, связанных с получением финансирования избирательной кампании 2007 года от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с одновременным наложением штрафа в размере 100 тысяч евро. 21 октября он прибыл в тюрьму Санте под Парижем.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Николя Саркози
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar