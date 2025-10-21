Адвокат рассказал, сколько экс-президент Франции пробудет в тюрьме

Юрист уточнил, что ходатайство об освобождении было подано незамедлительно после заключения его подзащитного под стражу. Он выразил мнение, что данный арест является печальным событием для французских институтов и для всей страны. Другой защитник Кристоф Ингрен предположил, что Саркози проведёт в тюрьме минимальный срок от трёх недель до одного месяца.

Напомним, что Николя Саркози был признан парижским судом виновным в коррупционных преступлениях, связанных с получением финансирования избирательной кампании 2007 года от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с одновременным наложением штрафа в размере 100 тысяч евро. Более того, установлено, что 50 миллионов евро от Каддафи он потратил для финансирования своей избирательной кампании, что привело к его победе на выборах. Саркози тем не менее продолжает отрицать свою вину. В настоящее время его доставили в тюрьму Санте под Парижем.