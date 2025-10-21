Адвокат рассказал, сколько экс-президент Франции пробудет в тюрьме
Бывший президент Франции Николя Саркози. Обложка © ТАСС / ЕРА /TERESA SUAREZ
Бывший президент Франции Николя Саркози может выйти на свободу до католического Рождества 25 декабря. Такую надежду высказал его адвокат Жан-Мишель Дарруа в эфире телеканала BFMTV, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Юрист уточнил, что ходатайство об освобождении было подано незамедлительно после заключения его подзащитного под стражу. Он выразил мнение, что данный арест является печальным событием для французских институтов и для всей страны. Другой защитник Кристоф Ингрен предположил, что Саркози проведёт в тюрьме минимальный срок от трёх недель до одного месяца.
Напомним, что Николя Саркози был признан парижским судом виновным в коррупционных преступлениях, связанных с получением финансирования избирательной кампании 2007 года от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с одновременным наложением штрафа в размере 100 тысяч евро. Более того, установлено, что 50 миллионов евро от Каддафи он потратил для финансирования своей избирательной кампании, что привело к его победе на выборах. Саркози тем не менее продолжает отрицать свою вину. В настоящее время его доставили в тюрьму Санте под Парижем.
