«Покажи своё личико»: Стало известно об издевательствах заключённых над Саркози в тюрьме

Через час после прибытия в тюрьму бывшему президенту Франции Николя Саркози начали угрожать другие заключённые. В Сети появилось видео, на котором они ночью светят ему в окно фонариком и кричат непристойности.

Заключённые тюрьмы выкрикивают оскорбления об экс-президенте Франции Саркози. Видео © X / AlertesInfos

«Покажи своё личико на камеру», — скандируют заключённые.

После инцидента охрану усилили, а в соседнюю камеру подсадили двух полицейских. По словам адвоката, Саркози начал писать книгу и уже провёл свидание с женой.

Напомним, что Николя Саркози был признан парижским судом виновным в коррупционных преступлениях, связанных с получением финансирования избирательной кампании 2007 года от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с одновременным наложением штрафа в размере 100 тысяч евро. 21 октября он прибыл в тюрьму Санте под Парижем.