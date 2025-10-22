Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 15:02

«Покажи своё личико»: Стало известно об издевательствах заключённых над Саркози в тюрьме

Стало известно об издевательствах заключённых над Саркози в тюрьме

Обложка © ТАСС / ЕРА / YOAN VALAT

Обложка © ТАСС / ЕРА / YOAN VALAT

Через час после прибытия в тюрьму бывшему президенту Франции Николя Саркози начали угрожать другие заключённые. В Сети появилось видео, на котором они ночью светят ему в окно фонариком и кричат непристойности.

Заключённые тюрьмы выкрикивают оскорбления об экс-президенте Франции Саркози. Видео © X / AlertesInfos

«Покажи своё личико на камеру», — скандируют заключённые.

После инцидента охрану усилили, а в соседнюю камеру подсадили двух полицейских. По словам адвоката, Саркози начал писать книгу и уже провёл свидание с женой.

Адвокат Саркози сообщил, как прошёл первый день экс-президента Франции в тюрьме
Адвокат Саркози сообщил, как прошёл первый день экс-президента Франции в тюрьме

Напомним, что Николя Саркози был признан парижским судом виновным в коррупционных преступлениях, связанных с получением финансирования избирательной кампании 2007 года от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с одновременным наложением штрафа в размере 100 тысяч евро. 21 октября он прибыл в тюрьму Санте под Парижем.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Франция
  • Николя Саркози
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar