Шесть юных хоккеистов обратились к медикам после смертельного ДТП под Волгодонском
Обложка © МЧС по Ростовской области
Шесть игроков детской хоккейной команды, попавших в ДТП в Ростовской области, были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
«В медицинское учреждение обратились шесть юных хоккеистов. Им была оперативно оказана необходимая помощь», — сказано в сообщении.
Напомним, накануне вечером на трассе в Ростовской области под Волгодонском произошло массовое ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил детскую хоккейную команду. Всего столкнулись четыре транспортных средства. В результате инцидента погибли два человека (предполагаемый виновник аварии и пассажир того же автомобиля).
