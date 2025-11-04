Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 11:33

Медиатор гитариста Tokio Hotel выставили на продажу в Москве за полмиллиона рублей

Обложка © ТАСС / dpa / Christian Charisius

Обложка © ТАСС / dpa / Christian Charisius

В Москве выставили на продажу медиатор, принадлежавший гитаристу группы Tokio Hotel Тому Каулитцу. Продавец оценила музыкальную реликвию в 500 тысяч рублей, передаёт телеграм-канал Mash.

Медиатор когда-то принадлежал гитаристу группы Tokio Hotel Тому Каулитцу. Фото © Telegram / Mash

Медиатор когда-то принадлежал гитаристу группы Tokio Hotel Тому Каулитцу. Фото © Telegram / Mash

Как рассказала владелица, она привезла медиатор более 15 лет назад с концерта тура Humanoid в Сербии. Тогда девушка потратила последние деньги, чтобы увидеть любимую группу. Теперь фанатка решила «монетизировать память» и разместила объявление о продаже. По её словам, интерес к лоту уже есть, а будущему покупателю она готова подарить афишу с того самого концерта.

Moschino продаёт россиянам мусорный пакет за 115 тысяч рублей
Moschino продаёт россиянам мусорный пакет за 115 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что гитарист Limp Bizkit был найден мёртвым в луже крови в собственной ванной. Полиция продолжает расследование обстоятельств инцидента, официальная причина смерти пока не разглашается.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar