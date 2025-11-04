Американский представитель при НАТО Мэттью Уитакер во время визита в Киев заявил главе украинского режима Владимиру Зеленскому, что конфликт необходимо прекратить. Об этом он написал в соцсети Х.

«Я довёл до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперёд», — отметил он.

Позиция Вашингтона остаётся неизменной — США считают, что продолжение боевых действий ведёт лишь к дальнейшим потерям и разрушениям. Уитакер подчеркнул, что дипломатическое урегулирование возможно при поддержке международных партнёров и готовности Киева к диалогу.

Ранее Мэттью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает разные способы давления как на Москву, так и на Киев, чтобы ускорить мирное урегулирование конфликта. По словам постпреда США при НАТО, Трамп намерен «усадить обе стороны за стол переговоров» и добиться прекращения огня между Россией и Украиной.