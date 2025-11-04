Одностороннее использование наушников признали вредным для слуха

Использование лишь одного наушника, в особенности в условиях тишины, создаёт реальную угрозу для здоровья слуха. Такую информацию предоставил SHOT ПРОВЕРКЕ лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По словам специалиста, слуховой аппарат человека изначально настроен на стереозвук, в связи с чем мононагрузка на единственное ухо становится для организма аномальной ситуацией. Подобная практика способна со временем привести сначала к появлению навязчивого звона в ушах, а в дальнейшем — к диагностированию односторонней сенсоневральной тугоухости.

В группу повышенного риска входят те, кто применяет только один наушник или чья профессиональная деятельность связана с постоянным ношением гарнитуры, как у операторов колл-центров.

Врач подчеркнул, что для минимизации негативных последствий уровень громкости в наушнике должен быть ниже, чем общий шумовой фон в комнате. Обычно первые проблемы со слухом дают о себе знать спустя примерно год, однако у лиц с изначально острым слухом этот срок может быть больше.

«Когда начинает одно ухо плохо слышать, то второе ухо по умолчанию тоже начинает слышать хуже. Ухо подстраивается не под хорошее, а под плохое», — подчеркнул врач.

Владимир Зайцев уточнил, что орган слуха начинает ориентироваться не на здоровое, а на повреждённое восприятие, что усугубляет общую ситуацию.

Ещё одним не самым очевидным негативным воздействием наушников на организм является давление на волосяные луковицы при ношении больших форматов девайса. Тем, кто ими пользуется, следует периодически фотографировать голову, чтобы отслеживать динамику и незамедлительно отреагировать при необходимости.