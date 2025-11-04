Россия не станет подписывать никаких соглашений, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции (СВО), главной из которых является воссоединение разделённого русского народа. Такую точку зрения в комментарии для «Царьграда» высказал глава РОД-3, профессор Игорь Скурлатов.

Политолог заявил, что промежуточной целью является полное освобождение четырёх областей, вошедших в состав России, и страна движется именно этим путём. Он также добавил, что недавние заявления президента Владимира Путина о новых вооружениях свидетельствуют о понимании невозможности договориться с Западом мирным путём.

При этом Скурлатов подчеркнул, что сейчас для России крайне важна политика ирреденты.

«И чем быстрее это будет озвучено Кремлём публично, тем быстрее мы добьёмся настоящей победы на фронте и в тылу», — считает политолог.

4 ноября мы празднуем День народного единства — дату, учреждённую в 2004 году в честь славного подвига 1612 года. Объединившись, народное ополчение Минина и Пожарского сумело освободить Москву от иностранных войск. Этот день символизирует, насколько важно для российского общества сохранять единство и согласие.