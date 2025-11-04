Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 11:45

Во Франции обвинили ЕК в диктатуре из-за планов судиться с Польшей, Венгрией и Словакией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Еврокомиссию в проведении политики диктатуры из-за её намерения подать в суд на три страны ЕС. Поводом стало сохранение Польшей, Венгрией и Словакией ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

«Диктатура! Европейская комиссия объявила, что будет преследовать в судебном порядке три государства-члена — Польшу, Венгрию и Словакию — за то, что они не импортируют достаточно украинской продукции», — написал Филиппо в своём блоге.

При этом политик указал, что новое соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной приведёт к наводнению европейского рынка украинскими сельскохозяйственными товарами и увеличению импортных квот без взимания таможенных пошлин.

Заявление Филиппо прозвучало после того, как Совет ЕС 27 октября согласовал позицию о снижении или отмене пошлин на ряд украинских товаров, включая молочные продукты, фрукты, овощи и мясо. При этом доступ на рынок ЕС для наиболее необходимых товаров, таких как сахар, птица, яйца и зерно, остаётся ограниченным. Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия продолжили действовать в рамках национальных ограничений.

«Нас ведут к войне и хаосу!» Три страны Европы создают блок против Украины
«Нас ведут к войне и хаосу!» Три страны Европы создают блок против Украины
Как сообщило ранее издание Politico, Еврокомиссия рассматривает судебные меры против Венгрии, Польши и Словакии в связи с введёнными ими ограничениями на импорт украинского зерна. Автор статьи указывает, что эти шаги не только обострили отношения между Евросоюзом и Киевом, но и стали реакцией на волну фермерских протестов по всей Европе, спровоцированных доступностью украинской агропродукции.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ЕС
  • Польша
  • Венгрия
  • Словакия
  • Украина
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar