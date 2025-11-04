Власти Норвегии решили повысить уровень наблюдения на границе с Россией

На норвежско-российской границе начнётся масштабное обновление системы наблюдения. Проект стоимостью более 190 миллионов крон включает установку новых вышек, сенсоров и использование беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба полиции Норвегии.

«Мы испытаем как новые вышки, так и сенсоры для наблюдения. Использование дронов также будет актуальным», — заявила начальник полиции провинции Финнмарк Эллен Катрине Хетта.

Проект реализуется совместно с вооружёнными силами страны. Цель — повысить эффективность контроля за внешней границей и усилить безопасность в северных районах. Для реализации программы создана межведомственная группа, которая уже провела выездное совещание у бывшего КПП «Скафферхуллет», где планируется начать модернизацию.

Ранее сообщалось, что в Эстонии недалеко от границы с Россией сапёры обезвредили 250-килограммовую авиабомбу. Боеприпас был случайно найден местным жителем в лесу.