«Наш народ преодолевает смуту»: Историк объяснил истинный смысл Дня народного единства

День народного единства символизирует способность россиян к самоорганизации и преодолению смуты в тяжёлые времена. Об этом заявил историк и политолог Сергей Станкевич в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, государству стоит уделять больше внимания разъяснению смысла праздника, поскольку многие воспринимают его поверхностно, забывая о его исторических корнях.

«Смысл праздника — в том, что народ российский в годы тяжёлых испытаний самоорганизуется, берёт на себя ответственность и преодолевает смуту», — подчеркнул Станкевич.

Он напомнил, что в основе праздника лежат реальные события — народное ополчение 1611–1612 годов, сформированное в Нижнем Новгороде под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое освободило Москву от польских интервентов. По мнению историка, именно этот пример показывает, что сила российского народа — в единстве и умении действовать вместе ради общего будущего.

Ранее российские члены экипажа Международной космической станции Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и Олег Платонов также обратились к соотечественникам с поздравлением по случаю Дня народного единства. Космонавты отметили историческое значение праздника и напомнили, что четыре века назад предки современных россиян объединились под руководством Минина и Пожарского, чтобы отстоять независимость и укрепить государственность страны.