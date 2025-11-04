Россия и США
4 ноября, 12:09

Над Белгородской областью сбили восемь беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

За шесть часов над территорией Белгородской области средствам противовоздушной обороны удалось перехватить восемь беспилотников. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

«4 ноября в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — указали в ведомстве.

Обломки сбитых БПЛА повредили четыре дома в Нижегородской области

Ранее Life.ru сообщал, что российские ПВО за сутки сбили три авиабомбы и 204 беспилотника ВСУ. Ведомство также отчиталось о перехвате за последние 24 часа одного реактивного снаряда HIMARS американского производства, который использовали ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
