Россиянам рассказали, как безопасно отбелить зубы

Безопасное отбеливание зубов является в первую очередь вопросом правильной технологии, а не эстетики любой ценой. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом радио Sputnik высказал стоматолог-хирург Арам Давидян.

Специалист подчеркнул, что белоснежная улыбка не должна быть целью «чем белее, тем лучше», а является результатом грамотного подхода, сочетающего красоту и здоровье. Он рассказал, что современная стоматология предлагает три основных вида отбеливания: кабинетное, домашнее и профессиональное гигиеническое.

«Кабинетное отбеливание — это когда всё происходит прямо в кресле у врача. Используется специальный гель и лампа. Но важно помнить: процедура проводится под контролем, и только после осмотра, так как есть ряд противопоказаний. При домашнем отбеливании используются индивидуальные каппы и гели с меньшей концентрацией перекиси. Эффект плавный, без стрессов для зубов. Часто именно комбинация «чистка + домашнее отбеливание» даёт гармоничный, естественный результат. Иногда бывает достаточно профессиональной чистки», — объяснил Давидян.

Эксперт добавил, что в некоторых ситуациях отбеливание проводить категорически нельзя. К противопоказаниям он отнёс кариес, трещины эмали, воспаление десен, их истончение и повышенную чувствительность, а также период беременности и грудного вскармливания. В таких случаях, по его словам, приоритетом должно быть здоровье, а уже потом эстетика, поскольку белые, но поражённые зубы являются самообманом.

