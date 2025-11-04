Сибиряку после чаепития с «арестантским» тортом дали 10 суток ареста

28-летний мужчина из Тогучина Новосибирской области был приговорён к 10 суткам административного ареста за публикацию в соцсетях изображения торта с «воровскими звёздами» и аббревиатурой АУЕ*. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости!».

Страница обвиняемого находилась в открытом доступе, что позволило широкому кругу пользователей увидеть запрещённую символику. Хотя адвокат указывал на отсутствие умысла в распространении, суд учёл, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения. При вынесении приговора не были приняты во внимание смягчающие обстоятельства, включая наличие у осуждённого малолетних детей.

Ранее Life.ru сообщал, что суд оштрафовал москвича за фото Mercedes с АУЕ* - номерами на 2 тысячи рублей. Постановили, что комбинация цифр и букв на номере транслирует символику запрещённого движения А.У.Е.*, демонстрация которой в интернете недопустима.

