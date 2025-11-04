Россия и США
4 ноября, 12:07

В Латвии захотели урезать ряд льгот, которыми пользуются украинские беженцы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Shoshin

Латвийские власти планируют изменить программу помощи украинским беженцам в связи с изменением приоритетов. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на представителя Агентства ООН по делам беженцев в Латвии Даце Мейлии.

«Уже сейчас ясно, что некоторые льготы для беженцев отменятся. Сейчас в сейме ещё идут дискуссии, и реальную картину того, как изменятся пособия для беженцев», — отметила Мейлия.

Изменения в программе поддержки касаются финансовой и социальной помощи, которую получают украинские беженцы в Латвии. Конкретный перечень льгот, которые будут отменены или пересмотрены, пока обсуждается в парламенте страны. Решения по окончательному виду программы планируется представить к концу года.

