В Латвии захотели урезать ряд льгот, которыми пользуются украинские беженцы

Латвийские власти планируют изменить программу помощи украинским беженцам в связи с изменением приоритетов. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на представителя Агентства ООН по делам беженцев в Латвии Даце Мейлии.

«Уже сейчас ясно, что некоторые льготы для беженцев отменятся. Сейчас в сейме ещё идут дискуссии, и реальную картину того, как изменятся пособия для беженцев», — отметила Мейлия.

Изменения в программе поддержки касаются финансовой и социальной помощи, которую получают украинские беженцы в Латвии. Конкретный перечень льгот, которые будут отменены или пересмотрены, пока обсуждается в парламенте страны. Решения по окончательному виду программы планируется представить к концу года.

Ранее сообщалось, что ключевой центр размещения украинских беженцев в Берлине, расположенный на территории бывшего аэропорта Тегель, прекратит работу в ближайшие месяцы. Численность проживающих там снизилась с первоначальных пяти тысяч до примерно полутора тысяч человек. В дальнейшем беженцев планируют распределять по разным районам столицы, отказавшись от практики их массового сосредоточения в одном месте.