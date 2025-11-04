Основатель Zara возглавил список богатейших людей Испании по версии Forbes

Журнал Forbes обнародовал свой список ста самых состоятельных испанцев, и результаты подтвердили: Амансио Ортега, титан модной индустрии и создатель Inditex (материнской компании Zara и Bershka), удерживает пальму первенства как богатейший гражданин Испании.

Финансовое состояние 89-летнего основателя Inditex было оценено аналитиками в 109,9 миллиарда евро. Несмотря на зафиксированное сокращение капитала на 10,3 миллиарда евро за год, он сохранил лидерство в рейтинге. Позицию ниже заняла его дочь Сандра Ортега, чьи активы составляют 10 миллиардов евро. Замыкает тройку наиболее состоятельных персон председатель совета директоров инфраструктурного конгломерата Ferrovial Рафаэль дель Пино Кальво-Сотело с состоянием в восемь миллиардов евро.

Российское направление деятельности корпорации, включавшее свыше пятисот торговых точек, было заморожено в марте 2022 года. Последующим шагом стала официальная договоренность о полном выводе бизнеса с российского рынка через его продажу консорциуму Daher, заключенная в октябре того же года.

Несмотря на это, в начале осени одежду брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti и Oysho снова начали продавать в России. Коллекции брендов Inditex появились в магазинах сети «Твоё».