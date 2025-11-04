Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 12:37

Посольство РФ выразило протест МИД Италии из-за антироссийской кампании в СМИ

Посольство РФ в Риме. Обложка © Wikipedia / Дмитрий Шулейко

Посольство РФ в Риме направило официальный протест итальянскому внешнеполитическому ведомству в связи с антироссийской кампанией в местных СМИ, поводом для которой стали заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой об обрушении средневековой башни Torre dei Conti в столице Италии. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии.

По информации посольства, советник-посланник Михаил Российский по просьбе итальянской стороны посетил МИД Италии, где «российской стороной был заявлен решительный протест в связи с развязанной Римом грубой и омерзительной антироссийской кампанией в СМИ».

В Москве подчеркнули, что позиция Захаровой касалась исключительно проблемы недофинансирования сферы культурно-исторического наследия Италии, связанного, по мнению МИД РФ, с «бездумной тратой средств итальянских налогоплательщиков на поддержку киевского режима».

При этом дипломатическая миссия выразила соболезнования в связи с гибелью рабочего — гражданина Румынии, ставшего жертвой обрушения башни, и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Захарова: У России есть повод напомнить Италии, что спонсирование Киева — грех
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об угрозе «обрушения» Италии из-за расходов на помощь Украине. Она отметила, что исторические здания и экономика страны могут пострадать, пока правительство тратит миллиарды евро на спонсирование киевского режима.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Мария Любицкая
  • Новости
  • МИД РФ
  • Италия
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
