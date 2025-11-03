Захарова: У России есть повод напомнить Италии, что спонсирование Киева — грех

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что у российского правительства будет повод напомнить Италии о том, что поддержка украинских властей является «преступлением и грехом». Об этом пишет ТАСС.

«Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим — преступление и грех», — сказала она.

Напомним, вечером 3 ноября МИД Италии официально вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова. В российской дипмиссии в свою очередь подтвердили факт вызова и готовность дать разъяснения. А ранее Мария Захарова заявила, что Италия может «рухнуть вся» — от экономики до исторических башен — пока правительство страны тратит миллиарды евро на помощь Украине.