Экс-премьер Польши Качиньский предстал перед судом по делу о клевете

Бывший премьер Польши, глава оппозиционного движения «Право и справедливость» Ярослав Качиньский оказался фигурантом судебного разбирательства, инициированного членом правящей Гражданской коалиции Кшиштофом Брейзой. Поводом стало обвинение Брейзы в публичном распространении недостоверной информации, порочащей репутацию политика. Заседание прошло в Варшаве 4 ноября.

Сам обвиняемый отказался приносить извинения своему оппоненту и выразил уверенность, что данное судебное разбирательство завершится оправданием ввиду отсутствия оснований для обвинения. В ходе заседания Качиньский неоднократно подчёркивал свою позицию относительно справедливости собственных высказываний и право каждого гражданина свободно выражать своё мнение.

Напомним, конфликт начался ещё весной прошлого года, когда на заседании специальной парламентской комиссии по расследованию злоупотреблений программой слежения Pegasus Качиньский обвинил своего политического противника в совершении серьёзных преступлений. Эти высказывания стали причиной подачи иска о защите чести и достоинства Брейзой.

