Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 12:38

Стало известно, когда США проведут тестовый пуск МБР Minuteman III

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / f11photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / f11photo

В среду, 5 ноября, на базе Ванденберг в Калифорнии запланирован испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда. Время проведения эксперимента по московскому времени — с 10:01 до 16:01. Об этом сообщили в пресс-службе базы.

«Операционный испытательный запуск МБР Minuteman III без поражающего элемента запланирован в промежуток с 23:01 до 05:01 по тихоокеанскому времени 4 ноября с северной части базы», — говорится в сообщении.

Испытание является плановым, график запуска был составлен ещё несколько лет назад. Цель эксперимента — проверить эффективность системы вооружений. Ракеты семейства Minuteman III находятся на вооружении США с 1970-х годов и способны нести ядерный заряд.

Одна из самых совершенных МБР в мире: В США назвали пугающее НАТО оружие России
Одна из самых совершенных МБР в мире: В США назвали пугающее НАТО оружие России

Ранее сообщалось, что американские военные запланировали очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Запуск будет осуществлён с базы Ванденберг в Калифорнии в направлении испытательного полигона на Маршалловых островах. Траектория предстоящего запуска будет аналогична майскому испытанию, когда невооружённая ракета преодолела около 6 700 километров над акваторией Тихого океана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar