Стало известно, когда США проведут тестовый пуск МБР Minuteman III

В среду, 5 ноября, на базе Ванденберг в Калифорнии запланирован испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда. Время проведения эксперимента по московскому времени — с 10:01 до 16:01. Об этом сообщили в пресс-службе базы.

«Операционный испытательный запуск МБР Minuteman III без поражающего элемента запланирован в промежуток с 23:01 до 05:01 по тихоокеанскому времени 4 ноября с северной части базы», — говорится в сообщении.

Испытание является плановым, график запуска был составлен ещё несколько лет назад. Цель эксперимента — проверить эффективность системы вооружений. Ракеты семейства Minuteman III находятся на вооружении США с 1970-х годов и способны нести ядерный заряд.

Ранее сообщалось, что американские военные запланировали очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Запуск будет осуществлён с базы Ванденберг в Калифорнии в направлении испытательного полигона на Маршалловых островах. Траектория предстоящего запуска будет аналогична майскому испытанию, когда невооружённая ракета преодолела около 6 700 километров над акваторией Тихого океана.