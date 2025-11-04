Владимир Зеленский не учитывает настроения собственного населения и продолжает добиваться увеличения западной помощи для продолжения конфликта с Россией. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft.

«Не упоминайте о бусификации, об убийствах в местах лишения свободы, о дезертирах и ослаблении общественной поддержки: просто дайте мне больше денег», — говорится в материале.

В стремлении заручиться поддержкой Запада на продолжение боевых действий ещё на два–три года Зеленский умалчивает о наличии у него войск и политической поддержки для этого. Автор статьи также отмечает тревожные тенденции на фронте: солдаты ВСУ дезертируют, проводится всё больше силовой мобилизации, растёт уровень насилия.

Кроме того, растёт недовольство в обществе: всё больше украинцев выступают за мирные переговоры. Согласно данным Gallup, с 2023 по 2025 год поддержка переговоров увеличилась с 27 до 69 процентов, а поддержка плана «будем биться пока не победим» снизилась с 63 до 24 процентов.

Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с приостановкой финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда (МВФ), если Европейскому союзу не удастся достичь консенсуса по использованию замороженных российских активов для предоставления Киеву «репарационного кредита». Отказ Бельгии поддержать эту инициативу способен привести к блокированию дальнейшего финансирования Украины со стороны МВФ.