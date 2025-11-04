Политолог заявил о возросшей актуальности Дня народного единства

День народного единства отражает современные реалии России и продолжает набирать актуальность. Такое мнение в интервью РИА «ФедералПресс» высказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«Современное значение этого праздника выходит далеко за рамки исторического события. В условиях, когда Россия сталкивается с внешними вызовами и навязыванием ей чуждых ценностей, День народного единства приобретает особую актуальность», — сказал эксперт.

По словам Булавицкого, сегодняшнее противостояние с оппонентами в экономике и информационном пространстве представляет для суверенитета страны угрозу, не уступающую опасности от интервентов прошлого. Он подчеркнул, что и четыре столетия назад, и сейчас народ даёт отпор всем, кто пытается разрушить государство.

Эксперт добавил, что Россия исторически является страной так называемого цветущего многообразия, где каждый народ и конфессия вносят свой неоценимый вклад. Именно это единство, по его мнению, служит залогом силы и устойчивости страны.

В завершение Булавицкий отметил, что этот праздник побуждает каждого задуматься о своём вкладе в сохранение единства на всех уровнях — от семьи до всей страны. Политолог заключил, что пока в людях живы чувство сопричастности и готовность поддержать ближнего, Россия будет оставаться сильной и независимой державой.

4 ноября мы празднуем День народного единства — дату, учреждённую в 2004 году в честь славного подвига 1612 года. Этот праздник символизирует важность национального единства. Его историческая основа — освобождение Москвы от иноземных войск, которое стало результатом небывалого подвига ополченцев, сплотившихся вокруг Минина и Пожарского.