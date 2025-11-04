Посольство Германии отказало семье из России в срочной визе на похороны деда

Семья из России не может проститься с 76-летним родственником в Германии из-за бюрократических проволочек. По словам женщин, посольство ФРГ в Москве затянуло выдачу срочной визы на пять дней, а затем отказало. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Внучка с дедушкой. Фото © SHOT

По словам внучки Александры, её дед Сергей после развода с первой супругой уехал в Германию, где примерно с 2010 года проживал в городе Бад-Херренальб. Последние пять лет мужчина страдал деменцией и находился в доме престарелых в Раштатте.

Дочь Ольга и внучка Александра навещали родственника последний раз в 2024 году. Тогда же у них закончилась шенгенская виза. На прошлой неделе Сергею стало хуже, он получал паллиативную помощь, а спустя несколько дней умер. Женщины быстро собрали документы для оформления срочной гуманитарной визы, оформили страховки и подали заявление в посольство Германии. Однако, по их словам, в дипмиссии нашли формальный повод для отказа.

Заявительницам сообщили, что им необходимо пересдать отпечатки пальцев, а этот процесс займёт от 7 до 10 дней. Похороны при этом назначены на 6 ноября, и успеть выехать они уже не смогут.

Ранее российские туристы столкнулись с необычной ситуацией, получив шенгенскую визу, выданную Италией. В документе была обнаружена пометка, запрещающая въезд на территорию семи стран: Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Исландии, Латвии и Литвы. Якобы въезд в эти государства невозможен даже для транзитного проезда.