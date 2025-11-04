В Ульяновской области начали готовить лётчиков военно-транспортной авиации

Старшекурсники Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Героя Советского Союза А. К. Серова начали подготовку в Ульяновской области, где будет создано отдельное высшее военное училище военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

В Ульяновской области началась подготовка лётчиков дальней и военно-транспортной авиации. Фото © Telegram / Алексей Русских

«В Ульяновской области началась подготовка лётчиков дальней и военно-транспортной авиации! Сегодня поздравил курсантов и преподавателей с Днём народного единства и стартом обучения на новом месте», — написал он в своём Telegram-канале.

В регионе на базе бывшего военно-технического училища в Ульяновске проходят обучение более 300 старшекурсников четвёртого авиационного факультета Краснодарского училища. Планируется, что факультет преобразуют в самостоятельное высшее военное училище для подготовки летчиков ВТА. Для этого решаются вопросы развития инфраструктуры и организации образовательного процесса.

Русских отметил, что начало подготовки летчиков ВТА является важным шагом в возрождении военного образования в регионе. Он поблагодарил Министерство обороны России за поддержку и напомнил, что в прошлом году в Ульяновской области были открыты новые фонды суворовского училища.

