Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 13:26

В Казахстане появились первые уголовные дела о принуждении к браку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / berdikabuloff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / berdikabuloff

В Казахстане возбуждены первые уголовные дела по новой статье, криминализирующей похищение человека с целью принуждения к браку. Официальная информация о семи случаях преступления поступила от пресс-службы Министерства внутренних дел республики.

Согласно данным ведомства, уголовные производства были инициированы в Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкент. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 15 подозреваемых в совершении данных преступлений.

В МВД подчеркнули, что теперь такие деяния квалифицируются как тяжкие преступления. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, а при наличии отягчающих обстоятельств — до десяти лет. Важным изменением стало исключение нормы, позволявшей похитителю избежать ответственности при добровольном освобождении жертвы — теперь наказание наступает в любом случае, независимо от последующих действий преступника.

Адвокат рассказала, когда похищение невесты не приводит к уголовной ответственности в РФ
Адвокат рассказала, когда похищение невесты не приводит к уголовной ответственности в РФ

Напомним, что с 16 сентября Казахстан усилил защиту прав женщин. Похищение невест и принуждение к браку теперь преследуются по закону. За эти противоправные действия теперь предусмотрены уголовные наказания, включая штрафы, различные виды работ и лишение свободы.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Казахстан
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar