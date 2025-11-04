В Казахстане появились первые уголовные дела о принуждении к браку

В Казахстане возбуждены первые уголовные дела по новой статье, криминализирующей похищение человека с целью принуждения к браку. Официальная информация о семи случаях преступления поступила от пресс-службы Министерства внутренних дел республики.

Согласно данным ведомства, уголовные производства были инициированы в Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкент. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 15 подозреваемых в совершении данных преступлений.

В МВД подчеркнули, что теперь такие деяния квалифицируются как тяжкие преступления. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, а при наличии отягчающих обстоятельств — до десяти лет. Важным изменением стало исключение нормы, позволявшей похитителю избежать ответственности при добровольном освобождении жертвы — теперь наказание наступает в любом случае, независимо от последующих действий преступника.

Напомним, что с 16 сентября Казахстан усилил защиту прав женщин. Похищение невест и принуждение к браку теперь преследуются по закону. За эти противоправные действия теперь предусмотрены уголовные наказания, включая штрафы, различные виды работ и лишение свободы.