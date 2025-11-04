Кадыров: Россия являлась и остаётся примером братства народов

В День народного единства глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что Россия веками была и остаётся примером братства народов. Своё поздравление он выложил в Telegram-канале.

Поздравление с Днём народного единства от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«На протяжении веков Россия являлась и остаётся примером братства народов, где в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и религий», — написал он.

По его словам, многообразие, основанное на взаимном уважении и духовной близости, является фундаментом российского общества. Глава Чечни назвал единство россиян «великой исторической миссией».

Кадыров также отметил вклад президента России Владимира Путина, подчеркнув, что его дальновидная политика и забота о народе укрепляют единство и суверенитет страны. Кроме того, он отметил старания бойцов специальной военной операции по защите национальных интересов, подчеркнув, что единство в любви к Родине делает россиян непобедимыми.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что представители всех народов России встали «в единый строй участников специальной военной операции». Он отметил, что все вместе гордятся героями и поддерживают бойцов СВО. Шойгу подчеркнул, что основой российского государства является многовековая история совместного проживания народов и защиты общих ценностей, а высокий боевой подвиг представителей разных национальностей подтверждает это.