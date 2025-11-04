Самый богатый человек Великобритании Гопи Хиндуджуа скончался в 85 лет

Самый богатый житель Великобритании, бизнесмен Гопи Хиндуджа скончался в возрасте 85 лет после долгой болезни, сообщает Financial Times. Семья Хиндуджа известна своим многомиллиардным состоянием ($46,1 млрд), основанным на активах группы компаний Hinduja Group, работающих в разных сферах экономики, включая банки, нефть, строительство автомобилей и развлечения.

Семейный бизнес начался в Индии в начале XX века, позже штаб-квартира переехала в Иран, а после исламской революции 1979 года братья Гопи и Шри Хиндуджа обосновались в Лондоне, откуда руководили своей международной империей. Старший брат Шри Хиндуджа ушел из жизни ранее в 2023 году.

